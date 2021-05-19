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ИИ-сервис генерации контента CopyMonkey стал победителем техно-конференции EMERGE

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

ИИ-сервис генерации текстового контента для e-commerce CopyMonkey победил в технологической конференции стартапов EMERGE 2021. Стартапу достался главный приз – $10 тысяч, а сообщество бизнес-ангелов AngelsBand выбрало сервис в качестве объекта для инвестиций на $60 тысяч.

ИИ-сервис генерации контента CopyMonkey стал победителем техно-конференции EMERGE

CopyMonkey – стартап из Латвии с российскими корнями, разрабатывает сервис, позволяющий генерировать текстовый контент с помощью искусственного интеллекта. Продукт ориентирован на участников сегмента e-commerce, среди его клиентов: «М.Видео», Leroy Merlin, «Л’Этуаль», «СберМаркет», сообщили в пресс-службе EMERGE.

Белорусское сообщество AngelsBand – партнеры EMERGE, по итогам конференции выбрали CopyMonkey в качестве объекта для инвестирования $60 тысяч. RB.ru ранее рассказывали, что в апреле 2021 года стартап привлек 5,5 млн рублей от этого же синдиката.

В этом году в EMERGE приняли участие более 700 стартапов из почти 50 стран.

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Фото на обложке: Shutterstock.com

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