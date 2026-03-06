Сеть DDX Fitness привлекла 1,25 млрд ₽ на дебютных облигациях — ранее компания сообщала о меньшем объёме выпуска

Сеть фитнес-клубов DDX Fitness завершила первое размещение облигаций, сообщили в пресс-службе компании. Из-за высокого спроса инвесторов объём выпуска вырос до 1,25 млрд рублей. Ставка купона по бумагам составила 17,7% годовых, срок обращения — два года.

Объём выпуска был увеличен из-за высокого интереса

О будущем размещения облигаций компания объявила 17 февраля 2026 года, после публикации финансовых итогов 2025 года. Тогда сеть планировала разместить дебютный выпуск облигаций объёмом 1 млрд рублей со ставкой купона не более 20% годовых.



Сбор заявок прошёл 3 марта 2026 года по открытой подписке, а техническое размещение состоялось 6 марта. Из-за высокого интереса инвесторов объём выпуска был увеличен до 1,25 млрд рублей.

Первоначальный ориентир по доходности в процессе размещения корректировался трижды. В совокупности ставка купона была снижена на 2,3% по сравнению со стартовыми ожиданиями — до 17,7%.

Полученные средства направят на инвестиционную программу

Привлечённые средства компания планирует направить на реализацию инвестиционной программы 2026 года. В первую очередь речь идёт о строительстве и проектировании новых фитнес-клубов, а также закупке оборудования для центров.

Часть инвестиций пойдёт на развитие собственной ИТ-платформы и запуск новых сервисов и продуктов — в том числе видеоуроков и AI-ассистентов.

DDX Fitness допускает новое размещение на долговом рынке в будущем

Текущий выпуск стал первым облигационным займом в истории компании. При этом в DDX Fitness допускают возможность новых размещений на долговом рынке в 2026 году и в последующие годы, если это будет соответствовать финансовой стратегии развития сети.

Основатель DDX Fitness Иван Ситников отметил, что выход на рынок облигаций стал для компании шагом к большей прозрачности и публичности. По его словам, высокий спрос со стороны инвесторов свидетельствует о доверии к бизнес-модели сети и её долгосрочной стратегии развития. Размещение облигаций также создаёт дополнительные возможности для реализации новых проектов и расширения сети.

Контекст

Ранее DDX Fitness подвела финансовые итоги 2025 года. Выручка сети составила 17,6 млрд рублей против 9,6 млрд рублей годом ранее. Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) достиг 6,5 млрд рублей, а маржинальность по EBITDA — 37%. Чистый долг компании оценивается в 14,7 млрд рублей.

К началу 2026 года сеть обслуживает более 900 тыс. клиентов (475 тыс. в 2024 году). Количество клубов достигло 152 объектов в 54 городах России.