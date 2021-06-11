Сколько нужно для финансовой независимости: россияне назвали цифру

Большинство россиян считают доход в среднем в 74,9 тысяч рублей в месяц достаточным, чтобы они чувствовали себя финансово независимыми, показало исследование СК «Сбербанк страхование жизни». Респонденты считают, что на эту сумму они смогут полностью обеспечить свои потребности, наличие жилья и возможность путешествовать.

Больше всего денег для того, чтобы ощутить себя финансово независимыми, надо москвичам — они назвали достаточной сумму в 104,4 тысяч рублей в месяц, жители Петербурга оказались немного скромнее — им достаточно 98,5 тысяч рублей, во Владивостоке показатель составил 92,7 тысяч рублей, пишет РБК со ссылкой на исследование СК «Сбербанк страхование жизни».

Однако важна не только зарплата. 33% опрошенных назвали важным фактором финансовой независимости накопления. Москвичам будут чувствовать себя спокойно с 6,39 миллиона рублей на счету, жители Кемерово — с 4,2 миллиона рублей, Петербурга — с 4,12 миллиона рублей. Средний показатель по стране — 3,4 миллиона рублей.

Примечательно, что в зависимости от возраста, у респондентов варьируются и способы обретения финансовой независимости. Так, опрошенные в возрасте от 18 до 30 лет в большинстве рассчитывают на собственный бизнес (50%) и сдачу недвижимости в аренду (42%). Россияне 30-40 лет важным фактором считают накопления (43%). Представители старшего поколения в возрасте от 50 до 60 лет считают, что достаточный доход можно иметь только за счет зарплаты (89%).

74% жителей Новосибирска, Хабаровска и Владивостока отметили, что уже достигли финансовой независимости.

Исследование проводилось в 37 городах с населением свыше 500 тысяч человек по выборке, отражающей социально-демографический состав населения городов.

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Фото: AndreyPopov/Depositphotos