Skolkovo Ventures и японская Dentsu Group создадут СП для инвестиций в технологии ритейла

Skolkovo Ventures совместно с Dentsu Group Inc (Токио, Япония) создадут совместное предприятие (СП) под названием Station для инвестиций в технологические решения в области продаж и ритейла. Об этом Rusbase рассказал представитель Skolkovo Ventures.

В проект будет вложено 1,5 млрд рублей — это собственные средства Skolkovo Ventures и российской дочерней компании Dentsu Group DEEP, а также средства инвестиционных партнеров, которые присоединятся к холдингу.

Цель Station — стать сервисом «одного окна», который позволяет работать с потребительскими предпочтениями, итоговыми продажами товара и последующей настройкой лояльности.

«Создавая Station, мы хотим сделать единую бесшовную линейку технологических продуктов, которая комплексно закроет потребности клиентов любого размера в большом спектре отраслей экономики», — сообщил гендиректор Skolkovo Ventures Владимир Сакович.

Для инвестиций СП интересны технологии, основанные на «умном» использовании потребительских данных при анализе цепочек взаимодействия в секторе ритейла и товаров повседневного спроса (FMCG). Station будет инвестировать в проекты за счет средств фонда «Сколково», а также через их поглощение (M&A).

Отмечается, что в настоящий момент в сферу интересов Station попадают разработки более 30 резидентов «Сколково».

Помимо прямых инвестиций, холдинг планирует развивать сотрудничество с технологическими лидерами отрасли, которое предусматривает оказание стратегической помощи компаниям в создании и развитии новых продуктов.

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