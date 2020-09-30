AltaIR Capital и инвесторы AltaClub VC вложились в маркетплейс визуального контента Snappr
Фонд AltaIR Capital Игоря Рябенького и семь инвесторов сообщества AltaClub VC вложились в американский маркетплейс визуального контента Snappr Captures. Об этом Rusbase рассказал представитель AltaClub.
Суммарно размер раунда составил $10 млн, среди других инвесторов — фонды Basis Set Ventures, Y Combinator и YesVC.
Snappr Captures разработал маркетплейс, где фотографы и видеографы могут найти заказы, работая с крупными компаниями одновременно на нескольких рынках. Компания, как сообщается в пресс-релизе, уже работает «с тысячами фотографов в 200 мегаполисах мира».
Привлеченные инвестиции будут использованы в трех направлениях: разработка и развитие предложений для крупных компаний, развитие новых опций на площадке — виртуальные туры и видеография, а также выход на новые рынки.
Фото: Unsplash
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