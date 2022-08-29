Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Авиакомпании смогут выполнять «спрямленные» полеты в Сочи с 30 августа

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российские авиакомпании получат возможность выполнять «спрямленные» полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства на юге страны с 30 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Авиакомпании смогут выполнять «спрямленные» полеты в Сочи с 30 августа

Подобный маршрут сократит время в пути примерно на 30–35 минут. Решение по «спрямлению» рейсов в другие города примут позднее. 

С 24 февраля в России закрыта часть неба на юге и в центральной части страны из-за проведения специальной военной операции на Украине.

Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Аэропорт Сочи свою деятельность не приостанавливал, но в связи с закрытием воздушного пространства в соседних регионах время в пути возросло до четырех часов. 

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как я создал бизнес в вертолетной отрасли
  2. 2 «Многие заказчики просто не дают права на ошибку». Кейсы бизнес-авиации
  3. 3 Минтранс назвал две самые дешевые авиакомпании России
  4. 4 Десять авиакомпаний, которые предлагают лучшие места в бизнес-классе
  5. 5 11 аэропортов, которые внедряют инновации

ВОЗМОЖНОСТИ

31 августа 2022

HSE Fest 2022

31 августа 2022

Питч-сессия в рамках WorldFood Moscow 2022

31 августа 2022

«Московский акселератор»

Все ВОЗМОЖНОСТИ