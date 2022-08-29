Авиакомпании смогут выполнять «спрямленные» полеты в Сочи с 30 августа

Российские авиакомпании получат возможность выполнять «спрямленные» полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства на юге страны с 30 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Подобный маршрут сократит время в пути примерно на 30–35 минут. Решение по «спрямлению» рейсов в другие города примут позднее.

С 24 февраля в России закрыта часть неба на юге и в центральной части страны из-за проведения специальной военной операции на Украине.

Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Аэропорт Сочи свою деятельность не приостанавливал, но в связи с закрытием воздушного пространства в соседних регионах время в пути возросло до четырех часов.

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