SpaceX запустила первые спутники Армении, Ирландии и Южной Кореи. В ходе последнего запуска компания Илона Маска успешно вывела на орбиту 24 космических аппарата, южнокорейский будет использован для разведки на территории Северной Кореи.
Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту 24 космических аппарата. Запуск проводили с базы Ванденберг в американском штате Калифорния, сообщил Reuters.
В ходе запуска на орбиту вывели первые спутники Армении и Ирландии. Армянский Hayasat-1 используют в научных целях, спутник будет совершать оборот вокруг Земли каждые полтора часа. Ирландский Eirsat-1 разработали студенты колледжа Дублина, его использование понесет исследовательские цели.
Первые спутник Южной Кореи 425 Project EO/IR будет проводить разведку на территории Северной Кореи. К 2025 году на орбиту выведут пять таких аппаратов, уточняет агентство.
Ранее сообщалось, что SpaceX планирует в декабре продать часть акций при оценке компании почти в $150 млрд.
Фото на обложке: Oleg_Yakovlev /
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