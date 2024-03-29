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Объем торгов на «СПБ Бирже» сократился в три раза за год

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Объем торгов на «СПБ Бирже» сократился в три раза за год. Площадка ориентировалась на торги акциями иностранных компаний, но из-за введенных санкций их приостановили. Теперь же биржа будет фокусироваться на IPO подсанкционных компаний.

Объем торгов на «СПБ Бирже» сократился в три раза за год
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Совокупный объем торгов на «СПБ Бирже» по итогам 2023 года сократился в три раза до 4,5 трлн рублей. Об этом говорится в годовом отчете Банка России. 

Из общего объема торгов почти половина – 2,7 трлн рублей – пришлась на сделки по купле и продаже акций, расписок и паев инвестиционных фондов. До 613,3 млн рублей снизилась выручка от оказания услуг и комиссионные доходы, процентные доходы упали до 576,7 млн рублей.

«СПБ Бирже» в 2023 году удалось более чем втрое сократить чистый убыток. По итогам года он составил 525,8 млн рублей при 1,72 млрд рублей в 2022 году.  

США ввели санкции в отношении «СПБ Биржи» в ноябре 2023 года. Площадка была вынуждена остановить торги своим основным продуктом – акциями иностранных компаний. 

В марте 2024 года стало известно, что «СПБ Биржа» решила сфокусироваться на проведении IPO попавших под западные санкции компаний.

Фото на обложке: katjen / Shutterstock

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