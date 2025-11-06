Спрос на линейных специалистов вырос в 2 раза: в лидерах мойщики и повара — в среднем они получают от 50 тыс. ₽
Подработка в 2025-м: спрос вырос на мойщиков и поваров
Спрос на рабочих и линейных специалистов, ищущих частичную занятость, в России продолжает расти. По данным сервиса «Авито Подработка», за год количество предложений о подработке увеличилось в 2–2,6 раза. Больше всего вырос спрос на мойщиков, кладовщиков и поваров, а среднее предлагаемое вознаграждение достигает от 52 до 62 тысяч рублей в месяц.
Спрос на мойщиков вырос в 2,6 раза — это рекорд по рынку
В октябре 2025 года работодатели публиковали на 159% больше предложений для мойщиков, чем годом ранее. Это самый высокий показатель роста среди рабочих специальностей. Средняя ставка составила 52 073 рубля в месяц.
За год количество предложений для кладовщиков и поваров увеличилось в 2,2 раза. Среднее вознаграждение составило 55 282 рубля и 62 337 рублей соответственно.
Домашний персонал и горничные также в лидерах частичной занятости
В топ-5 направлений вошли помощники по хозяйству и горничные. Число предложений для этих категорий выросло на 116% и 96% соответственно. Средняя ставка — 25 364 рубля для помощников по хозяйству и 28 877 рублей для горничных. Рост спроса связан с увеличением сезонных заказов в бытовом секторе и сфере гостеприимства.
Низкая безработица поддерживает спрос на частичную занятость
Директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин отметил, что рынок труда адаптируется к новым форматам занятости. По его словам, при рекордно низком уровне безработицы компании используют подработку, чтобы закрывать разовые смены и поддерживать непрерывность операций.
Контекст
По данным исследования SuperJob, подработка становится постоянной частью профессиональной стратегии россиян. Почти каждый четвёртый работающий житель страны имеет дополнительный источник дохода, а для 12% он приносит половину всех заработков.
Исследование SkillStaff также фиксирует рост спроса на проектную занятость: в третьем квартале 2025 года количество компаний, ищущих специалистов на проектной основе, выросло на 110%. Главными заказчиками остаются IT, финансы и ритейл, а число специалистов, выбирающих гибкие форматы, продолжает увеличиваться.
Фото: Tetra Images / Getty Images
