CEO студии видеоигр Cyberia Nova стал Сергей Русских

Студия видеоигр «Сайберия Нова» объявила о смене генерального директора: 2 декабря должность занял Сергей Русских, ранее работавший креативным директором студии. Бывший CEO Алексей Копцев покинул пост, чтобы сосредоточиться на собственных проектах и образовательных инициативах. Назначение произошло на фоне недавнего релиза «Земского собора» и продолжающегося роста аудитории.

За спиной CEO — годы в российском геймдеве

Сергей Русских работает в геймдев-индустрии с 2008 года. В Alawar он занимал позиции арт-продюсера и креативного сопродюсера. Затем перешёл в Game Insight на роль менеджера проектов. Позднее Русских присоединился к студии ILVINGI, где работал продюсером и арт-менеджером, совмещая управление командой и контроль за художественной частью.

К «Сайберия Нова» Сергей Русских присоединился в 2016 году: с тех пор он последовательно занимал должности продюсера и креативного директора. В новой роли Русских будет отвечать за стратегическое развитие студии, творческое направление и контроль над производством игровых проектов.

Главный проект 2025-го — «Земский собор»

В 2025 году главным проектом студии стала видеоигра «Земский собор» — приключенческий экшен о событиях после Смутного времени 1613 года. Проект развивает историческую вселенную студии и предлагает самостоятельный сюжет: история следует за казаком Киршей, который оказывается втянут в политические события Земского собора. Релиз состоялся 4 ноября на платформе VK Play.

За первые две недели после выхода игра получила свыше 400 отзывов, большинство из которых — положительные. Рейтинг проекта на VK Play достиг 7,8 балла. Значительную часть первичной аудитории сформировали владельцы «Смуты», получившие доступ к новому проекту бесплатно. Это в том числе помогло компании обеспечить быстрый рост числа оценок и отзывов на старте.

Контекст

«Земский собор» продолжает игровую вселенную, начатую проектом «Смута» — предыдущей крупной работой Cyberia Nova. Игра «Смута» стала одним из самых заметных российских релизов последних лет: по данным студии, проект был скачан около 1,2 млн раз. Именно эта аудитория стала фундаментом для продвижения и первоначального успеха нового релиза.

Cyberia Nova работает с 2015 года и специализируется на исторических экшенах, создаваемых на базе Unreal Engine 5.x. Команда сформировала собственный стиль работы с историческим материалом и постепенно развивает единую игровую вселенную.