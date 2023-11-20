Названы наиболее устойчивые к переменам в России сферы бизнеса

Банк «Точка» проанализировал данные о динамике российского рынка и определил самые перспективные сферы для открытия нового бизнеса — в топе онлайн-торговля товарами для дома и офиса, грузоперевозки и розничная торговля. Также были выявлены наиболее устойчивые к переменам в России сферы бизнеса.

Направления деятельности сравнили по популярности, стабильности, доходности и долговечности компаний. Эксперты проанализировали данные по регистрациям и ликвидациям бизнеса из баз ЕГРЮЛ и ФНС с января 2017 по август 2023 года: за это время у бизнеса было три спокойных года и три — осложненных пандемией, экономической и политической ситуацией.

Самый популярный бизнес

В этот блок вошли самые популярные направления у предпринимателей, которые открыли свой бизнес за последние 5,5 лет. Анализ проводился на основе количества зарегистрированных компаний по категориям ОКВЭД в 2023 году.

В топ-3 вошли:

онлайн-торговля товарами для дома и офиса (47,9)

грузоперевозки (49,4)

розничная торговля (47,1)

На четвертом месте оказалась розничная торговля прочими товарами в специализированных магазинах (47,7), на пятом — строительство жилых и нежилых зданий (41,2).

Самый стабильный бизнес

Несмотря на популярность и заметную долю рынка — 5,74%, сфера грузоперевозок оказалась неустойчивой к кризисам: за 2017 — первое полугодие 2023 года в ней было больше всего ликвидаций компаний на каждые 100 бизнесов.

На втором и третьем месте по количеству закрытий торговля косметикой и розница, четвертое место — строительство жилых и нежилых зданий, пятое — оптовая торговля.

Аренда интеллектуальной собственности выделяется как наиболее устойчивая сфера с минимальным количеством закрытий компаний. Второе и третье место занимают услуги по добыче полезных ископаемых и деятельность холдинговых компаний.

Самый доходный бизнес

Самую большую выручку по всем сегментам за последние четыре года, включая пандемию, показала торговля — за исключением торговли автотранспортом.

В малом бизнесе первое место по обороту занимает оптовая торговля продуктами, а в микросегменте — оптовая торговля специализированная прочая.

Самый долговечный бизнес

Вне зависимости от сферы и размера предприятия компании в среднем живут по 7,2 года, выяснили аналитики. Долгожителями среди коммерческих сфер оказались рыболовные и рыбоводческие компании.

Общий рейтинг средней продолжительности жизни компаний, зарегистрированных ЕГРЮЛ с 2002 года, включая те, что были основаны до этого (с 1991 года) и перенесены в реестр позже:

рыболовство и рыбоводство — 17,2 года;

предоставление социальных услуг — 16,9 года;

операции с недвижимостью — 16,9 года;

сбор и утилизация отходов и вторсырья — 16,4 года;

оптовая торговля — 16,3 года.

В микросегменте компании живут чуть больше 6 лет: дольше всего держатся бизнесы сфере производства минеральной продукции и ветеринария. В малом сегменте средний срок жизни составляет около 12 лет, долгожители — разработка компьютерного ПО, производство электрического оборудования и добыча газа.

В среднем сегменте средний срок жизни составляет 14 лет, долгожители — перестрахование, ветеринария и трубопроводный транспорт.

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