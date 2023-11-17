SpaceX планирует провести IPO Starlink в конце 2024 года

SpaceX может провести IPO своего спутникового подразделения Starlink в конце 2024 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Компания перевела активы Starlink своей «дочке», которая будут выделена в рамках первичного публичного размещения.
Итоговое решение в компании пока не приняли, но SpaceX может в итоге сохраниь подразделение в своем составе. Собеседники издания также отметили, что IPO могут отложить до 2025 года. Илон Маск назвал информацию агентства по IPO ложью.
SpaceX реализует проект Starlink с 2018 года. Проект представляет собой обширную сеть из спутников, размещенных на низкой околоземной орбите, задачей которых является раздача высокоскоростного интернета в любую точку Земли.
В 2022 году Илон Маск допускал проведение IPO Starlink в 2025 году. Чтобы выводить компанию на биржу, она должна работать «предсказуемо» и находиться в «спокойном плавании».
Фото на обложке: Unsplash
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