Стартап выходцев из «Яндекса» привлек 150 млн рублей от «Билайна» и инвесторов

Сервис аренды жилья Keygo, созданный выходцами из «Яндекса», привлек 150 млн рублей в ходе второго раунда инвестиций при оценке 700 млн рублей. Ключевым участником раунда стал «Хайв» — венчурный фонд ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн»). Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе Keygo.

«Привлеченные средства позволят масштабировать проект в СНГ и России, где рынок краткосрочной аренды активно растет. <...> В планах — создать в этих регионах крупнейшую сеть апартаментов отельного типа и стать лидером сегмента», — заявили основатели стартапа Геворг Бегларян и Дмитрий Сигов.

По оценкам экспертов, на которые ссылаются предприниматели, к 2026 году число объектов для краткосрочной аренды в России достигнет 600 тыс., а количество арендаторов превысит 300 тыс. Сейчас Keygo управляет более чем 100 объектами в Ереване, которыми в 2024 году воспользовались порядка 10 тыс. туристов. Компания называет себя лидером рынка краткосрочной аренды Армении.

Бывшие сотрудники «Яндекса» Бегларян и Сигов основали Keygo в 2023 году. Сервис позволяет путешественникам найти и забронировать апартаменты, получить доступ к Wi-Fi и другим услугам, а также обратиться в поддержку в одном приложении. Владельцы недвижимости, которые сдают жилье Keygo в долгосрочную аренду, получают доступ к аналитике по их апартаментам.

В ходе первого раунда в октябре 2023 года стартап привлек 50 млн рублей. В компанию, в частности, вложились основатель RBI Эдуард Тиктинский, cооснователь стримингового сервиса Muzlab Виктор Христенко, директор бизнес-группы электронной торговли «Яндекса» Даниил Шулейко, ресторатор и основатель международного гида GreatList.ru Александр Сысоев.

В завершении второго раунда все инвесторы конвертировали займы в доли в холдинговой компании.