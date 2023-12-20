Владелец лотереи «Столото» купил завод по выпуску автомобильных шин Bridgestone в Ульяновске

Владелец лотерейного бренда «Столото» купил у японского производителя автомобильных шин Bridgestone завод в Ульяновске и дистрибьютора шин на российском рынке. Новый владелец бизнеса Bridgestone в России не сможет пользоваться торговыми марками и брендом компании.

S8 Capital закрыла сделку по приобретению завода-производителя автомобильных шин в Ульяновске компании Bridgestone. Также S8 Capital стала собственником дистрибьютора шин Bridgestone на российском рынке, пишет «Коммерсант» со ссылкой на заявление покупателя.

Ульяновский завод Bridgestone открыли в 2016 году. Предприятие производит до 2,4 млн автомобильных шин в год. Японская компания инвестировала в российское производство 12,5 млрд рублей.

В марте 2022 года Bridgestone прекратила производство и импорт своей продукции в Россию. В октябре того же года компания начала искать варианты продажи российского бизнеса.

S8 Capital – владелец лотерейного бренда «Столото» – ранее купила российский бизнес производителей автомобильных шин Cordiant и Continental.

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