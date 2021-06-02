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Студенты получат право на годовой отпуск в вузе для создания стартапов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Студенты, которые хотят организовать свой стартап, смогут получить годовой отпуск в вузе на эти цели. Об этом заявил сооснователь и акционер группы компаний "ТехноСпарк" Денис Ковалевич ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Студенты получат право на годовой отпуск в вузе для создания стартапов

«Мы с Минобрнауки сформировали федеральную инициативу Платформы университетского технологического предпринимательства <...>. Это новый формат стартап-студий, которые компенсируют ключевой дефицит компетенций молодых предпринимателей. Они создают и проходят со студентами первый этап пилотирования их проектов», — сообщил Ковалевич.

По его словам, программа дает право студентам взять годовой отпуск для создания стартапа. Также обсуждаются новые программы инвестирования в студенческие проекты и программы налогового кешбэка для бизнес-ангелов, которые вкладываются в молодежные проекты.

Ковалевич также отметил, что сейчас вклад университетов в создание стартапов невелик. «По мировой статистике 25% всех мировых стартапов запускались в то время, когда их основатели еще были студентами. В России — только 3%», — отметил он.

Фото: Unsplash

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