Студенты, которые хотят организовать свой стартап, смогут получить годовой отпуск в вузе на эти цели. Об этом заявил сооснователь и акционер группы компаний "ТехноСпарк" Денис Ковалевич ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Студенты получат право на годовой отпуск в вузе для создания стартапов