В России вырос в два раза спрос на индивидуальный пошив одежды

В России второй год подряд растет спрос на услуги по индивидуальному пошиву одежды. Интерес наблюдается как со стороны частных клиентов, так и со стороны бизнеса. Об этом говорится в исследовании «Авито Услуги», с результатами которого ознакомился RB.RU.

Больше всего к портным обращаются в Хабаровске, Иркутске и Красноярске. Граждане также стали чаще обращаться в ателье, так как там оказывают больший спектр услуг по пошиву и ремонту одежды.

На рынке частных услуг появились консультанты по созданию бренда одежды. Они помогают предпринимателям выстроить модельный ряд для вещей, наладить производство и сбыт — например, продажу одежды на онлайн-маркетплейсах. Спрос на таких специалистов вырос более чем в шесть раз по сравнению с 2021 годом, и более чем в два раза по сравнению с 2022 годом.

Чаще всего услугами консультантов пользуются в городах-миллионниках — Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Казани, Краснодаре.

Больше половины россиян (54%) хотели бы появления новых «сильных» отечественных брендов вместо возвращения международных. RB.RU составил список самобытных развивающихся брендов одежды — от локальных до тех, у кого есть опыт сотрудничества с большими корпорациями и продажи на зарубежном рынке. Компании, перечисленные ниже, работают в России и основаны не раньше 2016 года.

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