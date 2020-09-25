Агрегаторы такси будут использовать рециркуляторы воздуха и защитные экраны для борьбы с коронавирусом

Онлайн-сервисы заказа такси предпримут меры для профилактики коронавируса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей нескольких агрегаторов.

Компания «Везёт» установит в такси компактные УФ-рециркуляторы для обеззараживания воздуха в салоне. Представители «Везёт» добавили, что готовы к новым ограничениям. В офисах компании продлен удаленный режим работы до декабря, а в контактных центрах соблюдается масочный режим и проводится дезинфекция

«Ситимобил» возобновляет начатую в апреле в тестовом режиме установку перегородок между водителями и пассажирами, сообщили представители агрегратора. Также сервис будет бесплатно раздавать медицинские маски, антисептические гели и перчатки в своих и партнерских офисах.

В «Яндекс.Такси» рассказали, что водители могут самостоятельно установить защитные экраны в машинах — в пункте бесплатной дезинфекции в Москве.

В пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 7212 — до 1 136 048. Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено в Москве — 1560. Это самый большой показатель в столице за последние три месяца.

Ранее московские власти сообщили о новых ограничениях на фоне роста случаев заражения коронавирусом.

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