Tele2 повысит цены на связь минимум на 10%

Российский мобильный оператор Tele2 с начала 2024 года повысит цены на тарифы более чем на 10%. Об этом «Ведомостям» рассказали несколько абонентов оператора.

Абонент оператора получил сообщение, что со 2 января 2024 года ежемесячная плата за услуги связи с учетом индивидуальной скидки увеличится на 65 рублей в месяц.

Изменения применятся в день очередного списания средств. Пользователь уточнил, что по тарифу «Везде онлайн 04_2020» после Нового года цена станет выше более чем на 10% — с 560 до 625 рублей.

Второй абонент узнал об увеличении цены с 300 до 370 рублей с января 2024 года.

Пользователи обратились в ФАС по поводу повышения тарифов Tele2. Оператор уведомил службу о своих планах, ведомство анализирует полученную информацию.

При выявлении нарушений антимонопольного законодательства ФАС примет меры реагирования, добавил представитель ведомства.

Ранее «Мегафон», «Билайн» и Tele2 отказались от взимания платы за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. ФАС обязала операторов «большой четверки» отменить плату за раздачу интернета 18 сентября. По оценкам опрошенных RB.RU специалистов, функция подключения устройств могла стоить пользователю до 1,5 тыс. рублей в месяц дополнительно к счету за тариф.

Фото на обложке: Unsplash