Telegram стал самым популярным мессенджером в России в январе 2026-го: аудитория достигла 96,98 млн человек

Telegram в январе 2026 года возглавил рейтинг мессенджеров по месячной аудитории в России, сообщает Forbes со ссылкой на исследование Okkam. Ранее первое место много лет занимал WhatsApp*. У нового лидера за месяц — 95,98 млн пользователей, у WhatsApp* — 89,42 млн.

Третье место занял Maх — с аудиторией 73,7 млн человек

Ещё в конце 2025 года первое место среди мессенджеров в России занимал WhatsApp* с аудиторией 94,47 млн пользователей. Telegram тогда был вторым — 93,637 млн.

В январе 2026 года ситуация изменилась: Telegram вышел на первое место, а третью позицию занял Max с 73,728 млн человек.

В феврале Telegram зафиксировал снижение аудитории — минус 286 тыс. пользователей, до 95,692 млн. У WhatsApp* отток оказался значительно сильнее: аудитория сократилась на 9,1 млн, до 80,3 млн.

Единственным мессенджером из тройки лидеров, показавшим рост, стал Max — его аудитория увеличилась до 77,56 млн пользователей.

Рынок ждут изменения из-за новых ограничений

Как сообщают эксперты Forbes, сегодня главным драйвером изменений на рынке станут последовательные ограничения против мессенджеров, вводимые со стороны Роскомнадзора. Так, в августе 2025 года ведомство ввело частичные ограничения на звонки в Telegram и WhatsApp* — для борьбы со злоумышленниками. Позднее, в ноябре, ведомство объявило о том, что будет постепенно блокировать функции WhatsApp*.

В феврале 2026 года Роскомнадзор также заявил, что постепенно будет замедлена и работа мессенджера Telegram. Как сообщили в ведомстве, принятые меры связаны с постоянным нарушением законодательства РФ.

Telegram повторяет сценарий WhatsApp*

Специалисты, чьи слова приводит Forbes, подчеркивают: динамика мессенджер отражает реакцию пользователей на вводимые ограничения. Так, сначала аудитория WhatsApp* начала искать замену платформе и перешла в Telegram. Однако после начала ограничений в отношении Telegram аудитория пользователи разделились: часть устанавливает Max от VK, часть уходит в более нишевые продукты.

Эксперты также предполагают. Telegram может повторить сценарий WhatsApp* уже через четыре–пять месяцев — тогда к лету 2026-го лидером рынка мессенджеров может стать Max.

*WhatsApp принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ