Tesla планирует открыть страховую компанию и устанавливать тарифы по стилю вождения
Tesla планирует запустить «крупную страховую компанию» для владельцев автомобилей предприятия. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на главу компании Илона Маска. Предприниматель сообщил об этом в ходе телефонной конференции с инвесторами.
Компания будет рассчитывать размер страховой премии ежемесячно, используя данные систем автомобиля о стиле вождения и на их основе определяя риск попадания водителя в аварию.
Чем опаснее вождение, тем больше будет стоить страховка. Другие детали не раскрываются.
Tesla начала предлагать автолюбителям собственную страховку Tesla Insurance в августе прошлого года. Компания запустила проект в Калифорнии, планировав затем расширить его и на других штаты США. Владельцам Tesla компания обещала скидки в размере 20-30%, однако некоторые клиенты компании указали, что цены Tesla превышают стоимость страховки у сторонних компаний.
Business Insider отмечает, что у владельцев Tesla дорогие страховки из-за сложностей с поиском запчастей и небольшим выбором квалифицированных автосервисов. В 2017 году Американская автомобильная ассоциация обратила внимание, что водителям Tesla приходится платить больше, чем владельцам других автомобилей из-за «аномально большого» числа жалоб на неисправности машины.
Фото: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
- Предыдущая статья
- Следующая статья