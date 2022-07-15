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На российском рынке появился новый китайских производитель ноутбуков

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Китайский бренд Thunderobot официально будет поставлять свою технику в Россию. Сначала начнутся поставки игровых ноутбуков, затем ассортимент расширят десктопами и мониторами.

На российском рынке появился новый китайских производитель ноутбуков

Первое время техника этого бренда будет продаваться в магазинах «М.Видео – Эльдорадо» и онлайн-магазине самого производителя, пишут «Известия».

Thunderobot входит в китайский концерн Haier Group. Компания представлена на российском рынке стиральных и посудомоечных машин, холодильников и другой крупной бытовой техники. Haier в первом полугодии занимала первое место по штучным продажам холодильников и второе по реализации стиральных машин.

К апрелю в России было продано 950 тыс. ноутбуков. Это почти на треть больше, чем годом ранее. Больше всего за это время продано Lenovo, Honor, Huawei и других. Китайские бренды делят второе место с американскими HP, Apple, Dell и уступают лишь тайваньским Acer, Asus и др.

Фото на обложке: Unsplash

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