На российском рынке появился новый китайских производитель ноутбуков

Китайский бренд Thunderobot официально будет поставлять свою технику в Россию. Сначала начнутся поставки игровых ноутбуков, затем ассортимент расширят десктопами и мониторами.

Первое время техника этого бренда будет продаваться в магазинах «М.Видео – Эльдорадо» и онлайн-магазине самого производителя, пишут «Известия».

Thunderobot входит в китайский концерн Haier Group. Компания представлена на российском рынке стиральных и посудомоечных машин, холодильников и другой крупной бытовой техники. Haier в первом полугодии занимала первое место по штучным продажам холодильников и второе по реализации стиральных машин.

К апрелю в России было продано 950 тыс. ноутбуков. Это почти на треть больше, чем годом ранее. Больше всего за это время продано Lenovo, Honor, Huawei и других. Китайские бренды делят второе место с американскими HP, Apple, Dell и уступают лишь тайваньским Acer, Asus и др.

Фото на обложке: Unsplash