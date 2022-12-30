Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Тинькофф» выпустил ювелирные аксессуары для бесконтактной оплаты

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Тинькофф» вместе с российским брендом Artpayments выпустил ювелирные аксессуары для бесконтактной оплаты — шармы, бегунки, браслеты и брелки. Об этом говорится в сообщении «Тинькофф».

«Тинькофф» выпустил ювелирные аксессуары для бесконтактной оплаты

Платежные аксессуары с функцией Tinkoff Pay выполнены из серебра, перламутра и других материалов, имеют встроенный NFC-чип. Оплату можно провести одно касание.

Сейчас купить аксессуары можно в ТЦ «Авиапарк» в Москве, в будущем число точек продажи будет расти. 

 

К девайсу привязана карта «Тинькофф». Управлять настройками платежного аксессуара и пополнять баланс можно через приложение банка. Функцию оплаты активирует сотрудник «Тинькофф» в точке продаж.

«Тинькофф» уверяет, что оплата с помощью платежного аксессуара безопасна. Для подтверждения операции на сумму от 1 тыс. рублей потребуется ввести пин-код. В случае утери аксессуара его можно заблокировать.

Ранее «Тинькофф» также выпустил стикер для смартфона для бесконтактной оплаты офлайн.

Фото: «Тинькофф»

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Зрелищная и абсурдная»: нейросеть создала рекламу по реальным брифам «Яндекса», Ozon и Avito
  2. 2 «Тинькофф» организовал собственную стипендиальную программу для студентов
  3. 3 Рекрутинг: методы и способы привлечения кандидатов
  4. 4 Опционы как мотивация для IT-работников. Как это работает?
  5. 5 Не только «Сбер», «Тинькофф» и «Яндекс»: финтех-дайджест

ВОЗМОЖНОСТИ

30 декабря 2022

Softlanding Program

31 декабря 2022

«ТМК-Премиум Сервис»

31 декабря 2022

Акселератор ИТМО

Все ВОЗМОЖНОСТИ