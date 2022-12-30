«Тинькофф» выпустил ювелирные аксессуары для бесконтактной оплаты

«Тинькофф» вместе с российским брендом Artpayments выпустил ювелирные аксессуары для бесконтактной оплаты — шармы, бегунки, браслеты и брелки. Об этом говорится в сообщении «Тинькофф».
Платежные аксессуары с функцией Tinkoff Pay выполнены из серебра, перламутра и других материалов, имеют встроенный NFC-чип. Оплату можно провести одно касание.
Сейчас купить аксессуары можно в ТЦ «Авиапарк» в Москве, в будущем число точек продажи будет расти.
К девайсу привязана карта «Тинькофф». Управлять настройками платежного аксессуара и пополнять баланс можно через приложение банка. Функцию оплаты активирует сотрудник «Тинькофф» в точке продаж.
«Тинькофф» уверяет, что оплата с помощью платежного аксессуара безопасна. Для подтверждения операции на сумму от 1 тыс. рублей потребуется ввести пин-код. В случае утери аксессуара его можно заблокировать.
Ранее «Тинькофф» также выпустил стикер для смартфона для бесконтактной оплаты офлайн.
Фото: «Тинькофф»
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