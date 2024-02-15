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«Тинькофф» начал автоматически отклонять заявки мошенников на кредиты с помощью ИИ

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

В «Тинькофф» разработали модель на основе машинного обучения, которая способна выявить мошенничество на этапе подтверждения заявки на кредит. Об этом говорится в сообщении компании.

«Тинькофф» начал автоматически отклонять заявки мошенников на кредиты с помощью ИИ

По словам замруководителя центра экосистемной безопасности «Тинькофф» Олега Замиралова, технология позволяет пресекать свыше 90% заявок на кредит наличными, оформленных под воздействием социальной инженерии.

Компания усилила скоринг, который ранее использовала для проверки кредитоспособности клиента, признаками и параметрами, которые указывают на потенциальное мошенничество. Среди таких признаков: социально-демографические факторы, аномалии в самой заявке, которые обычно используются для инструкций мошенников, и другое.

Чтобы разработать модель выявления мошенничества, «Тинькофф» проанализировал несколько миллионов заявок, в том числе те, которые клиенты оформляют под воздействием социальной инженерии.

Пилот тестируется с конца прошлого года.

Фото на обложке: vin.rusanov / Shutterstock 

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