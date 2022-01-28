Титов назвал условия корректной работы механизма «выращивания» госкомпаниями поставщиков среди МСП

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что при соблюдении определенных условий механизм «выращивания» госкомпаниями поставщиков среди малого и среднего предпринимательства (МСП) будет работать корректно. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе омбудсмена.

«Первое — поставщик должен иметь локализованный процесс производства. Второе — он должен работать в промышленном секторе или в сфере интеллектуальной собственности/hi-tech. Третье — за всем этим должен быть адекватный контроль, а госкомпании должны отчитываться за то, как они вырастили поставщика. В этом случае система может заработать», — сообщил Титов.

Поставщики госкомпаний, которые формально считаются МСП, часто во многом являются проводниками крупного и иностранного бизнеса, поэтому, по словам Титова, эти три условия должны выполняться.

В целом бизнес-омбудсмен поддержал идею «выращивания» поставщиков, отметив только, что «весь вопрос в том, как она будет реализована».

О механизме «выращивания» поставщиков среди МСП

Госдума 18 января приняла в первом чтении законопроект, который дает возможность крупнейшим компаниям с госучастием «выращивать» для себя потенциальных поставщиков из числа субъектов МСП. Эти компании затем смогут участвовать в закупках.

Предусматривается, что госкомпании смогут оказывать таким субъектам МСП финансовую, правовую, методическую, информационную и иную поддержку. Вести реестр таких программ поддержки и следить за их реализацией будет Корпорация МСП.

Для запуска механизма будут подготовлены два постановления правительства. Одно из них утвердит типовую форму программы развития, порядок отбора и требования к малому и среднему бизнесу для участия. Второе установит порядок ведения реестра программ развития поставщиков.

В настоящее время крупнейшие заказчики закупают услуги и товары у МСП по закону № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Они не имеют возможности готовить своих потенциальных поставщиков к тому, чтобы те в полной мере обеспечивали необходимый уровень качества.

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