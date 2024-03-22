Фонд TMT Investments подал обновленный судебный иск к основателю Legionfarm Алексею Белянкину. В нем истцы уточнили претензии и требования, а также исключили из числа ответчиков супругу Алексея Белянкина Анастасию Галгашову.

Венчурный фонд TMT Investments подал обновленный судебный иск к основателю платформы для обучения геймеров Legionfarm Алексею Белянкину. Об этом рассказал Forbes.

В иске уточняются претензии и требования к ответчику, в частности, упоминается о непредоставлении Белянкиными финансовой отчетности начиная с июля 2023 года.

Также истцы указали на возможные финансовые махинации в отчетных документах – в период с мая 2021 года по декабрь 2022 года стартап завысил данные по выручке от обучения пользователей на $3,3 млн.

Кроме того, TMT Investments подтвердил прежние претензии о выдаче Белянкиным неоправданных бонусов самому себе, а также растрате средств с корпоративного счета на личные нужды.

Первый иск от TMT Investments к Legionfarm поступил 2 августа 2023 года. К Legionfarm также подал судебный иск боец MMA Хабиб Нурмагомедов. Он считает, что стартап недоплатил ему $1,8 млн за рекламу запуска Legionfarm.

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