Банк «Точка» запустил конкурс социально значимых проектов с призовым фондом до 10 млн рублей

Банк «Точка» запустил конкурс социально значимых проектов, в рамках которого профинансирует лучшие бизнес-идеи на сумму до 10 млн рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

В основе кампании лежит ролик про людей, которые любят свою страну и готовы инвестировать в нее своими поступками и самосознанием, менять свою жизнь, жизнь своей семьи, своего двора, города и страны, пояснил представитель банка.

Оставить заявку на участие можно на сайте проекта до 20 апреля. Победитель будет объявлен 12 мая.

Участникам нужно будет указать ФИО, ИНН, кратко описать суть проекта, приложить примерные сметы, указать сроки реализации.

Когда проект пройдет модерацию, он появится на главной странице среди других. Там же можно будет голосовать за понравившиеся заявки — эти голоса тоже будут учитываться при подведении итогов, но не будут единственным фактором отбора.