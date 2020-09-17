Составлен рейтинг 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes

Forbes составил рейтинг 200 крупнейших частных компаний России. Пятерка лидеров рейтинга осталась прежней, в ней три нефтяные компании и две торговые.

Суммарная выручка этих компаний в 2019 году составила 45,3 трлн рублей.

Нефтегазовых компаний в списке 17, суммарно за год они выручили 13,3 трлн рублей — на 3,3% меньше, чем годом ранее.

Самое большое представительство в рейтинге у торговли — 51 компания. На них приходится в общей выручке 10,6 трлн рублей. Торговые компании выросли на 14,4%, среди них всего пять компаний с отрицательной динамикой.

На 12,5% увеличилась выручка агропромышленных предприятий рейтинга, из 13 только у одной она снизилась.

Сектор недвижимости вырос на 27,7%, IT — на 21,7%, строительства — на 12%, цветной металлургии — 11,7%, финансов — на 11,6%, телекоммуникаций — на 9,93%, машиностроения — на 9,4%, химической промышленности — на 1,8%.

Черная металлургия упала на 2,5%, а угледобывающие компании — на 9,5%. В минус отработали 2019 год 55 компаний из 200 участников рейтинга, год назад таких было всего 12.

Топ-10 крупнейших частных компаний России: