Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Составлен рейтинг 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Forbes составил рейтинг 200 крупнейших частных компаний России. Пятерка лидеров рейтинга осталась прежней, в ней три нефтяные компании и две торговые.

Составлен рейтинг 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes

Суммарная выручка этих компаний в 2019 году составила 45,3 трлн рублей.

Нефтегазовых компаний в списке 17, суммарно за год они выручили 13,3 трлн рублей — на 3,3% меньше, чем годом ранее.

Самое большое представительство в рейтинге у торговли — 51 компания. На них приходится в общей выручке 10,6 трлн рублей. Торговые компании выросли на 14,4%, среди них всего пять компаний с отрицательной динамикой.

На 12,5% увеличилась выручка агропромышленных предприятий рейтинга, из 13 только у одной она снизилась.

Сектор недвижимости вырос на 27,7%, IT — на 21,7%, строительства — на 12%, цветной металлургии — 11,7%, финансов — на 11,6%, телекоммуникаций — на 9,93%, машиностроения — на 9,4%, химической промышленности — на 1,8%.

Черная металлургия упала на 2,5%, а угледобывающие компании — на 9,5%. В минус отработали 2019 год 55 компаний из 200 участников рейтинга, год назад таких было всего 12.

Топ-10 крупнейших частных компаний России:

  1. «Лукойл» — 7,841 трлн рублей.
  2. «Сургутнефтегаз» —1,814 трлн рублей.
  3. X5 Retail Group —1,734 трлн рублей.
  4. «Магнит» — 1,368 трлн рублей.
  5. «Татнефть» — 932,3 млрд рублей.
  6. «Новатэк» — 877,8 млрд рублей.
  7. «Норильский никель» — 831,7 млрд рублей.
  8. Evraz — 770,3 млрд рублей.
  9. Группа компаний «Мегаполис» — 752,28 млрд рублей.
  10. НЛМК — 684,4 млрд рублей.
Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

17 сентября 2020

Public Talk о международном нетворкинге

18 сентября 2020

Московский акселератор - FinTech трек

20 сентября 2020

Возобновляемая энергия планеты

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма