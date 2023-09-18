Продажи жилья иностранцам в Турции по итогам августа 2023 года сократилось на 42% год к году, до 3058 объектов. Основные причины снижения — рост цен на недвижимость и ограничения в выдаче ВНЖ, пишут «Ведомости».

Продажи жилья иностранцам в Турции в августе 2023 года сократилось на 42%