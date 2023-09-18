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Продажи жилья иностранцам в Турции в августе 2023 года сократилось на 42%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Продажи жилья иностранцам в Турции по итогам августа 2023 года сократилось на 42% год к году, до 3058 объектов. Основные причины снижения — рост цен на недвижимость и ограничения в выдаче ВНЖ, пишут «Ведомости».

Продажи жилья иностранцам в Турции в августе 2023 года сократилось на 42%

Лидерами среди покупателей остаются россияне, которые занимают 1-е место с ноября 2022 года. В августе граждане РФ купили 733 объекта жилой недвижимости в Турции.

В июле СМИ писали, что Турция прекратила выдачу ВНЖ в Стамбуле для всех иностранцев. Позднее турецкое МВД опровергло эти данные, указав, что ограничение относится только к 10 районам города.

Фото на обложке: Unsplash

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