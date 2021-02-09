«Тутгуд» назвал дату выхода на зарубежный рынок после сделки с основательницей «АндерСона»

Сооснователь «Тутгуд» Иван Коланьков в интервью RB.ru рассказал о первых продажах новой компании и поделился планами проекта по экспансии на зарубежные рынки.

О регистрации ООО «Тутгуд» стало известно на днях. RB.ru сообщал, что 4 февраля 2021 года появилась новая компания, учредителями которой стали основательница сети кафе-кондитерских «АндерCон» Анастасия Татулова, её сын Артем Татулов, Иван Коланьков, Константин Климентьев и Максим Пушкарев.

«Вы правильно заметили, что новая компания «Тутгуд» названа в честь одноименного сервиса TutGood, который был запущен в парнерстве мной и Артемом Татуловым и Константином Климентьевым в ноябре прошлого года (платформа безлимитных консультаций по школьным предметам от репетиторов — прим. ред.). Тогда же стартовали первые продажи. Уже прошло три полных месяца, и мы выросли с нуля до 200 клиентов на подписке, то есть мы растем очень быстро», — пояснил Иван Коланьков.

В связи с активным ростом партнеры зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью «Тутгуд», основной деятельностью которого является в первую очередь предоставление информационных услуг.

«Анастасия Татулова и Максим Пушкарев вошли в проект в качестве инвесторов, теперь это наши соучредители, но мы не готовы разглашать сумму сделки», — добавил собеседник RB.ru.

Иван Коланьков подтвердил и намерения проекта выйти на зарубежный рынок допобразования: «Мы сейчас находимся в стадии выбора оптимального рынка для экспансии. Могу сказать, что мы рассматриваем не только европейский, но и азиатский, и даже американский рынок».

Он уточнил, что проект сейчас работает с командой профессиональных эдвайзеров, которые уже выводили российские стартапы на зарубежный рынок.

«У нас есть некий шорт-лист стран, в апреле в некоторых из них мы проведем серию каст-девов. По итогам будет выбрана одна-две страны, в которых мы и начнем присутствие. Первые продажи на иностранном рынке намечены на сентябрь 2021 года», — уточнил планы компании Коланьков.