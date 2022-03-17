RB.RU продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне 22-го дня военной операции на Украине: американский Минфин отсрочил дефолт, один из крупнейших в мире производителей микропроцессоров Qualcomm прекратил поставки в Россию, а на досках «Авито» и «Юле» стали появляться объявления об установке, продаже подписки на VPN-сервисы.

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Минфин США отсрочил дефолт, а Qualcomm прекратила продажи в России: главное за 17 марта