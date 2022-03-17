Минфин США отсрочил дефолт, а Qualcomm прекратила продажи в России: главное за 17 марта

RB.RU продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне 22-го дня военной операции на Украине: американский Минфин отсрочил дефолт, один из крупнейших в мире производителей микропроцессоров Qualcomm прекратил поставки в Россию, а на досках «Авито» и «Юле» стали появляться объявления об установке, продаже подписки на VPN-сервисы.
Сводка дополняется в течение дня.
О главных событиях к утру 17 марта можно прочитать тут. Подписаться на все события по теме можно здесь.
Мир
- Выплаты России по суверенному долгу в долларах возможны до 25 мая. Представитель Минфина США пояснил, что ограничения на сделки с Банком России не препятствуют платежам по обслуживанию долга до указанного срока.
- Российский Минфин сообщил, что выплатил купоны на $117,2 млн по двум выпускам российских еврооблигаций. Выплата купона проведена в валюте.
Правительство
- Минцифры предложило выделить 17,2 млрд рублей из Резервного фонда на поддержку компаний IT-отрасли на фоне санкций в 2022 году.
- Интернет-сервисы обяжут предупреждать пользователей о списаниях за продление платной подписки.
- Минцифры предложило банкам помощь в борьбе с DDoS-атаками, которые идут из-за границы. Для этого ЦБ собирает с кредитных организаций информацию об их системах, на которые ведутся атаки.
Фондовый рынок
- В России брокеры организовали внебиржевую торговлю ценными бумагами на фоне приостановки бирж. Клиенты чаще всего интересуются подешевевшими «голубыми фишками» и бумагами компаний-экспортеров.
Бизнес
- Один из крупнейших в мире производителей микропроцессоров Qualcomm прекратил поставки своей продукции российским компаниям.
- С начала спецоперации iPhone в России подорожали на треть.
- Американская компания Xerox приостановила поставки продукции в Россию, сообщил главный финансовый директор компании Ксавье Хейсс.
Сервисы
- На досках «Авито» и «Юле» стали появляться объявления об установке, продаже подписки на VPN-сервисы. Услуга продвигается в том числе под заголовком: «Обход блокировки Instagram, Facebook».
- СДЭК извинился перед покупателями Wildberries за письмо о кибератаке на маркетплейс.
Фото на обложке: Unsplash
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