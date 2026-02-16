Число вакансий на рынке труда в 2025-м уменьшилось на 13%

Росстат зафиксировал уменьшение объёма рабочих мест на рынке труда: в 2025 году были опубликованы 1,469 млн вакансий — это на 13% ниже прошлогоднего показателя. Из-за этого уровень безработицы стал выше: в ноябре 2025-го она составляла 2,1%, а ближе к концу года составила уже 2,2%. Аналитики HR-платформ подтверждают тенденцию: предложений о работе становится меньше, при этом количество резюме увеличивается.

Больше всего вакансий было в 2024 году — с тех пор количество вакансий только уменьшается

Сильнее всего организации нуждались в сотрудниках в середине 2024 года — в тот период было открыто 2,124 млн вакансий. После достижения этого уровня показатель постоянно снижался. Единственное исключение — сезонное оживление летом 2025 года.

К декабрю 2025 года ситуация в разных частях России сложилась неоднородно:

Приволжский ФО — сокращение на 23%, до 261 тыс. вакансий,

Центральный ФО — уменьшение на 8%, до 387 тыс.,

Северо-Западный ФО — увеличение на 8%, до 205 тыс.

Тем самым в большинстве округов запрос на сотрудников снизился, однако отдельные регионы показали положительную динамику.

Количество вакансий растёт медленнее, чем число соискателей

Коммерческие сервисы подбора персонала демонстрируют сопоставимые изменения. Согласно данным SuperJob, в 2025 году количество свободных рабочих мест увеличилось на 12% по отношению к 2024 году. При этом число соискателей выросло ещё быстрее — на 19%. Это усиливает конкуренцию между кандидатами: в 2026 году кандидатам придется искать работу дольше и с большими затратами сил, прогнозируют эксперты.

Директор по развитию HRlink Дмитрий Махлин сообщил «Коммерсанту» о снижении численности сотрудников сразу в нескольких сферах: логистике, строительстве и промышленности. Компании и организации сокращают штат, избавляясь сотрудников, которые не приносят «очевидной пользы». Остаются только специалисты, чья деятельность напрямую помогает бизнесу зарабатывать деньги.

Спрос на сотрудников станет ещё ниже

Согласно экспертным оценкам, приведённым «Коммерсантом», снижение спроса на кадры может продолжиться. Одновременно фиксируется рост числа занятых по договорам гражданско-правового характера — с нескольких сотен тысяч до 2 млн человек. Эксперты отмечают, что такой формат занятости используется работодателями для перевода сотрудников, находящихся в зоне возможных сокращений. Это позволяет компаниям снижать издержки на персонал и повышать гибкость затрат.

В целом динамика указывает на смещение приоритетов бизнеса в сторону оптимизации расходов, а не расширения штата.

Эксперты Высшей школы бизнеса ВШЭ также обращают внимание, что статистика вакансий, передаваемая в Росстат, не даёт полного представления о ситуации. Работодатели не несут ответственности за корректность предоставляемых данных, а организации, которые не прибегают к услугам государственных служб занятости, могут заполнять отчётность формально.

Контекст

Ранее hh.ru публиковал исследование, в котором аналитики сервиса выяснили, что количество вакансий в 2025 году стало на 26% меньше по сравнению с 2024 годом. В то же время резюме стало больше на 31%.

Авито Работа опубликовала список сфер с самым большим количеством вакансий. Сфера добычи, переработки и транспортировки нефти и газа заняла первое место по темпам роста спроса на персонал. На втором месте — пищевая промышленность, где количество вакансий выросло более чем на в 2,4 раза за 2025 год. Третье место по количеству вакантных мест заняла сфера управления транспортной инфраструктурой. Здесь стало на 139% больше вакансий, особенно — для технических специалистов.