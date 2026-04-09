В России выпустят ИИ-мультсериалы по текстам Эдуарда Успенского — нейросети помогут снизить стоимость производства

Медиахолдинг ON Медиа будет создавать ИИ-мультсериалы по мотивам произведений Эдуарда Успенского, сообщает «Коммерсант». Студия уже приобрела лицензию на экранизацию текстов. Как передаёт издание, разработка мультипликационных проектов с помощью нейросетей снизит стоимость производства вдвое.

В создании мультсериалов будут использовать около 30 ИИ-моделей

В планах ON Медиа — создание целой линейки анимационных проектов, созданных с помощью ИИ. Первыми релизами станут мультсериалы «Про девочку Веру и обезьянку Анфису» и «Следствие ведут Колобки» по мотивам произведений Эдуарда Успенского.

Каждый проект будет состоять из 52 эпизодов продолжительностью не менее 3,5 минут.

В создании сериалов будут задействованы около 30 различных — в том числе российских — ИИ-моделей. В разговоре с «Коммерсантом» представители компании ON Медиа подчеркнули: нейросети станут лишь инструментом ускорения и оптимизации производства. Ключевые творческие решения при производстве мультсериалов останутся за людьми.

По итогам 2025 года создание мультфильмов стало дороже на 50%

По оценке участников рынка, затраты на создание мультфильмов с помощью ИИ примерно в два раза ниже по сравнению со средней 3D-анимацией. Благодаря нейросетям часть процессов автоматизируется, а время на создание проекта сокращается.

В конце 2025-го «Коммерсант» сообщал, что создание мультфильмов стало дороже на 50% только за последний год. Это связано с ростом затрат на программное обеспечение для производства анимационных проектов, инфраструктуру и сотрудников.

Другие производители фильмов и сериалов уже используют нейросети

В онлайн-кинотеатре Start «Коммерсанту» заявили, что ИИ-инструменты стали частью рабочего процесса. В прошлом году платформа уже выпустила комедию «Феофан», где весь видеоряд был создан с помощью искусственного интеллекта.

В Wink сообщили «Коммерсанту», что качество ИИ-контента быстро растёт, однако подчёркивают необходимость жёсткого контроля со стороны человека, особенно при создании детских проектов. Там считают, что полностью передавать производство такого контента нейросетям пока преждевременно.

В Premier сообщили, что пока не планируют запуск аналогичных проектов.

Контекст

В феврале 2026 года стало известно, что Союзмультфильм разрабатывает цифровую платформу, где пользователи смогут создавать короткие анимационные ролики с персонажами, голосами и музыкой из каталога студии. Пользователи смогут придумывать собственные сюжеты и альтернативные концовки уже существующих мультфильмов.

Доступ к платформе будет платным. Запуск запланирован на 2026 год.