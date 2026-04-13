В Сбербанке прокомментировали сбой в работе: приложение было недоступно из-за перебоев мобильного интернета

13 апреля 2026 года пользователи Сбербанк и Wildberries сообщили о сбоях обоих сервисов. В компаниях уточнили, что проблемы связаны с перебоями в работе мобильного интернета. На данный момент больше всего жалоб поступает из Санкт-Петербурга, где, по данным DownDetector, фиксируют перебои в работе мобильного интернета с 7:00.

Сервисы работают стабильно — но только при проводном подключении и Wi-Fi

В Сбербанке указали, что сбои не связаны напрямую с работой сервисов банка.

«По не зависящим от Сбербанка причинам в некоторых регионах России могут быть сложности с использованием приложения из-за перебоев с мобильным интернетом», — сообщили в банке РИА Новостям.

В компании также уточнили, что работают над тем, чтобы доступ сохранялся и «при ограничениях мобильного интернета».



В Wildberries также заявили, что недоступность сервисов у части пользователей может быть связана с временными сложностями с интернет-соединением. В компании рекомендовали по возможности использовать стационарные источники доступа к сети и отметили, что ситуация находится под контролем технических служб.

Часть пользователей отмечает, что при использовании проводного или Wi-Fi-подключения сервисы работают стабильнее.

У пользователей не открываются приложения и сайты Сбербанка и WB

13 апреля пользователи более 1,5 тыс. раз пожаловались на работу приложения Сбербанка. Чаще всего клиенты сообщали о проблемах с мобильным приложением — оно работает нестабильно или не открывается. Пользователи отмечают, что при запуске приложения появляется сообщение о проблемах с интернетом, хотя другие сервисы при этом работают корректно. В результате часть клиентов не может войти в систему и воспользоваться базовыми функциями.

Сбой также затронул приложение маркетплейса Wildberries. За последние сутки на его работу пожаловались более 850 раз, большинство жалоб — из Санкт-Петербурга и Курской области. У пользователей не работает сайт — об этом сообщили 53% — и мобильное приложение (21%).

Контекст

Сбои в работе цифровых сервисов всё чаще совпадают с ограничениями мобильного интернета. Сегодня с 7:00 по МСК пользователи из Санкт-Петербурга массово жалуются на проблемы с работой мобильного интернета. Согласно данным DownDetector, за сутки 13 апреля жители города сообщили о неисправностях в работе приложений более 6,5 тысяч раз.

Это уже не первый сбой в работе банков за последнее время: так, 3 апреля пользователи массово жаловались на недоступность сервисов, проблемы с оплатой и переводами. Тогда сбои затронули не только Сбербанк, но и другие приложения, включая ВТБ, Т-Банк и систему СБП.

