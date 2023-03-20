Starbucks и McDonald’s сохранили позиции самых дорогих ресторанных брендов в мире

Американская сеть кофеен Starbucks седьмой год подряд признается самым дорогим ресторанным брендом в мире по версии консалтинговой компании Brand Finance. Второе место удерживает McDonald’s.

Стоимость Starbucks, по данным рейтинга 2023 года, увеличилась на 17% и составила $53,4 млрд.

McDonald's потерял в стоимости 7%, однако сумел удержать вторую строчку в списке. Его стоимость составила $36,9 млрд.

Третье место оставил за собой KFC — стоимость этого бренда составила $17,7 млрд против $17,6 млрд в 2022 году. На четвертом месте — Domino's Pizza ($7,4 млрд), на пятом — Subway ($7,053 млрд), на шестом — Taco Bell ($7,050 млрд).

В десятку самых дорогих ресторанных брендов также вошли Tim Hortons, Wendy's, Burger King и Pizza Hut.

Самым быстрорастущим брендом оказался Texas Roadhouse. За год американская сеть стейкхаусов сумела вырасти на 56%, до $2,3 млрд. Сейчас бренд управляет 700 ресторанами и планирует расширить сеть до 900 заведений.

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