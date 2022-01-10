Основатель «Додо пиццы» Федор Овчинников оценил весь бизнес группы в $250–300 млн

Оценка компании Dodo Brands, которая развивает проекты «Додо пицца», «Дринкит», «Донер 42», выросла за 2021 год более чем в два раза и в настоящее время составляет $250–300 млн. Такие данные привел основатель компании Федор Овчинников.
«Несмотря на то, что акции нашей компании нельзя свободно купить на бирже, исторически сформировался достаточно активный вторичный рынок акций Dodo Brands. В 2021 году мы зарегистрировали 55 сделок купли-продажи наших акций на вторичном рынке на общую сумму $2,7 млн. Оценка компании на основании сделок за год выросла более чем в два раза и составляет на текущий момент $250–300 млн», — сообщил он в своих соцсетях.
Также, по словам Овчинникова, в 2021 году более 100 сотрудников Dodo Brands получили опционы на акции компании. В настоящее время 248 сотрудников Dodo Brands (самого Овчинникова нет в этом списке) владеют опционами на акции компании на общую сумму 1,7 млрд рублей (исходя из консервативной стоимости $38,4 за акцию).
Материнская компания Dodo Brands — DP Global Group — зарегистрирована на Британских Виргинских островах. DP Global Group принадлежат все концепции и франшизы во всех странах, торговые марки, информационная система Dodo IS, собственные пиццерии, кофейни, донерные и производства.
Овчинников ранее также сообщал, что выручка Dodo Brands по итогам 2021 года превысила 4 млрд рублей, а прибыль, по предварительным расчетам, может составить 460 млн рублей.
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Фото на обложке: Unsplash
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