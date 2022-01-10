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Основатель «Додо пиццы» Федор Овчинников оценил весь бизнес группы в $250–300 млн

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Оценка компании Dodo Brands, которая развивает проекты «Додо пицца», «Дринкит», «Донер 42», выросла за 2021 год более чем в два раза и в настоящее время составляет $250–300 млн. Такие данные привел основатель компании Федор Овчинников.

Основатель «Додо пиццы» Федор Овчинников оценил весь бизнес группы в $250–300 млн

«Несмотря на то, что акции нашей компании нельзя свободно купить на бирже, исторически сформировался достаточно активный вторичный рынок акций Dodo Brands. В 2021 году мы зарегистрировали 55 сделок купли-продажи наших акций на вторичном рынке на общую сумму $2,7 млн. Оценка компании на основании сделок за год выросла более чем в два раза и составляет на текущий момент $250–300 млн», — сообщил он в своих соцсетях.

Также, по словам Овчинникова, в 2021 году более 100 сотрудников Dodo Brands получили опционы на акции компании. В настоящее время 248 сотрудников Dodo Brands (самого Овчинникова нет в этом списке) владеют опционами на акции компании на общую сумму 1,7 млрд рублей (исходя из консервативной стоимости $38,4 за акцию).

Материнская компания Dodo Brands — DP Global Group — зарегистрирована на Британских Виргинских островах. DP Global Group принадлежат все концепции и франшизы во всех странах, торговые марки, информационная система Dodo IS, собственные пиццерии, кофейни, донерные и производства.

Овчинников ранее также сообщал, что выручка Dodo Brands по итогам 2021 года превысила 4 млрд рублей, а прибыль, по предварительным расчетам, может составить 460 млн рублей.

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Фото на обложке: Unsplash

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