«Вкусно — и точка» выпустит игрушки с южнокорейским мультсериалом BROWN AND FRIENDS: старт продаж — 16 июня

«Вкусно — и точка» выпустит игрушки с южнокорейским мультсериалом BROWN AND FRIENDS: старт продаж — 16 июняВ новой коллекции будет 8 персонажей
Сеть «Вкусно — и точка» запускает новую коллекцию игрушек в рамках сотрудничества с глобальным брендом LINE FRIENDS и мультсериалом BROWN AND FRIENDS. С 16 июня посетители смогут получить брелоки с персонажами франшизы в составе Кидз Комбо и специальных комбо-наборов с бургерами. Для LINE FRIENDS коллаборация станет первой на российском рынке.
В новой коллекции будет 8 персонажей
В линейку войдут восемь брелоков с героями франшизы: медведем Брауном, кроликом Кони, цыплёнком Салли, медведицей Чоко, лягушонком Леонардом, кошкой Джессикой, пандой Пангё и человечком Мун. Последний персонаж обладает дополнительной особенностью — светится в темноте.
Получить игрушки можно будет как в детских наборах Кидз Комбо, так и при покупке специального комбо с одним из популярных бургеров сети, включая Биг Хит, Чикен Премьер, Двойной Чизбургер, Чикен Хит и Биг Спешиал.
«Вкусно — и точка» запустили коллаборацию из-за популярности азиатской культуры
По словам директора по маркетингу «Вкусно — и точка» Юлии Нескребы, выбор франшизы связан с её популярностью во всём мире — персонажи LINE FRIENDS известны миллионам людей. Кроме того, ценности бренда близки сети — история героев рассказывает о дружбе, взаимопомощи, ответственности и повседневной жизни.
В компании рассчитывают, что коллекция заинтересует не только детей, но и взрослую аудиторию, которая следит за азиатскими трендами и культурой.
Игрушки пройдут независимую проверку
В компании подчеркнули, что все партии игрушек проходят проверку независимой экспертной организацией и соответствуют требованиям законодательства и международным стандартам безопасности.
Кроме того, во «Вкусно — и точка» напомнили, что большинство детских наборов Кидз Комбо содержат менее 600 ккал и подходят для сбалансированного питания ребёнка.
Контекст
Ранее «Вкусно — и точка» совместно с Роскосмосом выпустила новую коллекцию игрушек для Кидз Комбо «Первые в космосе». В апреле 2026 года в ресторанах и доставке были доступны девять игрушек-конструкторов, среди которых корабль «Восток», ракета «Союз-2», система «Энергия-Буран», аппарат «Арктика-М», луноход «Луноход-1».
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Коллекция была приурочена к Неделе космоса и 65-летию первого полёта человека в космос. Вместе с игрушками компания запустила интерактивную игру: пользователи могли прокладывать маршруты космических полётов, обходить препятствия и узнавать факты о реальной космической технике через QR-код на упаковке.