«Вкусвилл» организовал круглосуточную доставку

Один из крупнейших игроков рынка e-grocery «Вкусвилл» запустил круглосуточную доставку, рассказал RB.RU представитель компании. Сервис бесплатный и доступен при заказе в мобильном приложении или интернет-магазине.

Для заказа ночью в каталоге при выборе способа доставки нужно нажать на пункт «изменить время» и выбрать подходящее время с 00:00 до 8:00, курьер доставит продукты в нужное покупателю время. Для доставки ритейлер использует как ресурсы партнеров, так и свои силы.

Среднее время бесплатной доставки составляет 66 минут с момента оформления заказа.

В тестовом режиме ночная доставка появилась летом 2021 года на дарксторе в Санкт-Петербурге. Сейчас сервис работает почти на 50% дарксторов, его зона покрытия: районы Москвы и города Московской области, Санкт-Петербург, Самара, Тула, Владимир. В дальнейшем география будет расширяться.

Согласно первым результатам ночной доставки, более 1000 заказов каждый день приходится на ночное время. Пиком активности стало раннее утро — около 50% доставок производятся в период с 5:00 до 8:00 утра.

«Вкусвилл» является одним из самых быстрорастущих продовольственных ритейлеров в России. Выручка компании за девять месяцев 2021 года составила 112,9 млрд рублей, увеличившись почти на 40%. По данным на февраль 2022 года, «Вкусвилл» объединяет более 1,3 тыс. магазинов в 59 городах России.

Круглосуточную доставку также тестировал «Сбермаркет». Перед Новым годом сервис организовал воможность получить товары в любое время суток, а также их раннюю сборку — покупатели могли получить заказ начиная с 5–6 утра.

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Фото на обложке: «Вкусвилл»