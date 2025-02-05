«Вкусвилл» подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «ХрустьВилл»

В заявке на регистрацию товарного знака «ХрустьВилл» указаны четыре класса международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в частности, 30-й класс МКТУ, в который входят хлеб, выпечка, кондитерские изделия и другие продукты.

В пресс-службе «Вкусвилла» рассказали AdIndex, что проект, под который регистрируется товарный знак, на данный момент находится в стадии разработки.

«Товарный знак "ХрустьВилл" зарегистрирован под одну нашу новую идею, возможность ее реализации сейчас прорабатывает команда», — сообщили AdIndex в пресс-службе ритейлера.

Весной 2024 года сеть подала заявку на регистрацию бренда «КусьВилл», под которым планировалось продавать товары для животных, напоминает AdIndex.

Ранее, в октябре 2024 года, «Вкусвилл» открыл в Санкт-Петербурге в формате теста две новые торговые точки — «гастродарки». Они представляют собой гибрид даркстора с сервисами для офлайн-покупателей. «Гастродарки» работают как обычные дарксторы, из которых доставляют товары. При этом покупателям доступен самовывоз — такой функции нет в классических дарксторах.

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