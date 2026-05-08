Владельцам сайтов в Рунете не придётся следить за маркировкой ИИ-контента — это будут делать операторы нейросетей

Из законопроекта об ИИ исключили норму, обязывающую онлайн-ресурсы проверять маркировку нейросетевого контента, сообщают «Известия» со ссылкой на новую версию документа. Бизнес предупреждал, что исполнить это требование технически невозможно, а ручная модерация повлекла бы колоссальные расходы. В новой версии законопроекта ответственность за маркировку ИИ-произведений ложится на владельцев нейросетей и самих авторов публикаций.

Маркировать ИИ-контент будут владельцы нейросетей

В предыдущей версии законопроекта онлайн‑площадки — например, социальные сети и маркетплейсы — были обязаны проверять все фото, тексты и видео пользователей на наличие элементов ИИ. Согласно инициативе, владельцы сайтов должны были бы удалять непромаркированный нейросетевой контент.

Теперь машиночитаемую маркировку аудиовизуального ИИ-контента будут обязаны обеспечивать сами владельцы ИИ-сервисов, сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Случаи обязательной маркировки в будущем определит правительство.

По словам источника издания, норму смягчили после обсуждения инициативы с предпринимательским сообществом. Цель изменений законопроекта — снижение нагрузки на бизнес.

Технологий для массового распознавания ИИ-контента не существует — эксперты

Как объяснили «Известиям» в АНО «Цифровая экономика», в мире не существует инструментов, способных автоматизированно и точно определять, использовался ли ИИ при создании контента. Для ручной проверки понадобились бы огромные ресурсы.

Эксперты «Цифровой экономики» считают, что за маркировку ИИ-контента должны отвечать создатели продуктов. По мнению представителей организации, информирование об использовании нейросетей в произведениях повышает доверие пользователей к авторам и способствует росту аудитории.

Эксперт «Национальной технической инициативы» (НТИ) по технологиям Леонид Дробышевич добавил, что детекторы нейросетей регулярно ошибаются, особенно на отредактированном вручную ИИ-контенте. По его словам, без чётких критериев платформы были бы вынуждены удалять все сомнительные материалы с запасом или массово игнорировать нарушения.

Благодаря поправкам авторам больше не придётся опасаться удаления материалов только из‑за того, что они не сообщили об использовании нейросетей, подчеркнул эксперт.

В Wildberries & Russ отметили, что избыточные требования замедлят развитие ИИ

Представители Wildberries & Russ (RWB) в комментарии «Известиям» заявили, что на посреднических цифровых платформах ИИ-технологии применяются повсеместно — от оформления карточек товаров до аналитики рекомендаций. Постоянное информирование пользователей о каждом применении нейросетей, по мнению компании, усложнило бы клиентский опыт и снизило удовлетворённость сервисами.

В RWB также не видят целесообразности в том, чтобы обязательно использовать доверенных моделей ИИ на объектах, не относящихся к госсектору. Такие меры могут замедлить развитие нейросетевых технологий на площадках.

Контекст

В марте 2026 года Минцифры представило законопроект о регулировании искусственного интеллекта. Документ обязывал владельцев нейросетей маркировать созданный с их помощью контент, а соцсети — проверять наличие таких пометок и удалять нарушения. Инициатива столкнулась с критикой участников рынка.

Представители бизнес-сообщества заявили, что модерация ИИ-контента приведёт к росту дополнительных затрат на комплаенс и замедлению вывода продуктов на рынок. Особенно сильно поправки ударили бы по малому и среднему предпринимательству, считают эксперты.

В новой версии законопроекта, представленной в мае 2026 года, ИИ-модели также разрешат обучать на государственных данных после согласования с ФСБ. Для попадания в категорию «доверенных» нейросети должны быть включены в специальный реестр, критерии отбора в который определит правительство.