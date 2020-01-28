ВТБ вложит до 15 млрд рублей в цифровую модернизацию

В документах закупки сказано, что исполнитель в течение 3 лет должен разработать программное обеспечение на языке Java для сайта банка, личного кабинета заемщика, систем взыскания просроченной задолженности и обслуживания юрлиц.

Тендер является частью проекта цифровой трансформации банка, заявили в ВТБ.

«Перед ВТБ стоят амбициозные бизнес-цели, и задача IТ – способствовать их достижению в том числе с помощью качественной и быстрой доработки информационных систем», — отметили в пресс-службе.

В банке рассчитывают, что контракт обойдется им дешевле, примерно в 50% от заявленной суммы. По условиям закупки, ВТБ может выбрать несколько подрядчиков (не более 10) и поровну разделить между ними контракт.

Весной 2019 года ВТБ принял новую стратегию, согласно которой он должен к 2023 году стать банком номер один среди пользователей и превратиться в лайфстайл-платформу с широким спектром услуг – от здоровья до отдыха.

Тогда же ВТБ заявил, что планирует предоставлять 100% продуктов онлайн и реализовывать 50% продаж удаленно.

В декабре 2019 года ВТБ объявил, что вложит более 2,5 млрд рублей в создание суперприложения, которое объединит банковские сервисы и потребительские услуги от партнеров. Среди них — «Ростелеком», «Магнит», «Динамо» и Burger King.

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