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ВТБ вложит до 15 млрд рублей в цифровую модернизацию

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

ВТБ опубликовал на сайте госзакупок тендер на модернизацию цифровой платформы банка. Максимальная сумма контракта составляет 15 млрд рублей, пишут «Ведомости».

ВТБ вложит до 15 млрд рублей в цифровую модернизацию

В документах закупки сказано, что исполнитель в течение 3 лет должен разработать программное обеспечение на языке Java для сайта банка, личного кабинета заемщика, систем взыскания просроченной задолженности и обслуживания юрлиц.

Тендер является частью проекта цифровой трансформации банка, заявили в ВТБ.

«Перед ВТБ стоят амбициозные бизнес-цели, и задача IТ – способствовать их достижению в том числе с помощью качественной и быстрой доработки информационных систем», — отметили в пресс-службе.

В банке рассчитывают, что контракт обойдется им дешевле, примерно в 50% от заявленной суммы. По условиям закупки, ВТБ может выбрать несколько подрядчиков (не более 10) и поровну разделить между ними контракт.

Весной 2019 года ВТБ принял новую стратегию, согласно которой он должен к 2023 году стать банком номер один среди пользователей и превратиться в лайфстайл-платформу с широким спектром услуг – от здоровья до отдыха.

Тогда же ВТБ заявил, что планирует предоставлять 100% продуктов онлайн и реализовывать 50% продаж удаленно.

В декабре 2019 года ВТБ объявил, что вложит более 2,5 млрд рублей в создание суперприложения, которое объединит банковские сервисы и потребительские услуги от партнеров. Среди них — «Ростелеком», «Магнит», «Динамо» и Burger King.

Фото: Kapustin Igor / Shutterstock

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