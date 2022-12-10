«Вымпелком» покинули два вице-президента, еще один уйдет к концу года

До конца года компанию «Вымпелком» покинут три вице-президента: двое — вице-президент по качеству и клиентскому опыту Игорь Плотников и вице-президент по работе с данными Игорь Бардинцев — ушли с 9 декабря, еще один — вице-президент по управлению персоналом, организационному развитию и поддержке Ольга Филатова — покинет компанию в течение декабря.
Об этом в письме сотрудникам, с которым ознакомился «Коммерсант», сообщил гендиректор компании Александр Торбахов.
Он подтверждает, что компанию «действительно покидают некоторые члены нашей команды». Причем Игорь Бардинцев и Игорь Плотников уходят уже с 9 декабря, а Ольга Филатова сделает это до конца месяца.
Благодаря этим топ-менеджерам, как отмечает Торбахов, компании удалось преодолеть сложные времена и пройти «через все кризисы».
И если Игорю Плотникову, который работал в «Вымпелкоме» в качестве директора по развитию сетей и технологий с лета 2020 года, уже подыскали замену (его место займет Михаил Каракулин, техдиректор Московского региона), то двум другим вице-президентам смену пока еще не нашли.
По версии ТАСС, есть вероятность, что исполнять обязанности Ольги Филатовой будет директор по персоналу Елена Дзагоева, а на должность Игоря Бардинцева претендует Ринат Абдурахманов, глава департамента по работе с данными.
«Мы благодарны коллегам за долгую и плодотворную работу», — пишет Торбахов в сообщении.
Фото на обложке: Unsplash
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