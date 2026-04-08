WB Банк объявил о ребрендинге — теперь сервис и его продукты будут представлены в розово-зелёной палитре

WB Банк обновляет визуальный стиль и переводит оформление сервисов в розово-зелёную палитру. Как сообщили в пресс-службе сервиса, банк уже начал выпускать карты в новом дизайне. Изменения постепенно появятся в приложении и продуктовой линейке. При этом все функции банка продолжат работу в прежнем режиме.

Новые цвета подчёркивают «свежесть и яркость» концепции банка

В рамках обновления WB Банк начал выпуск пластиковых и виртуальных карт в новых фирменных цветах — розовом и зелёном. Дизайн будет постепенно внедряться и в цифровые сервисы: оформление в приложении обновят в разделе WB Банк.

Новые фирменные цвета выбраны с учётом позиционирования банка. По словам главы финтеха RWB и председателя правления WB Банка Георгия Горшкова, розовый и зелёный отражают свежесть и яркость, при этом сохраняют связь с материнским брендом Wildberries.

Банк выстраивает сервисы, ориентированные на простоту действий

По словам главы финтеха RWB и председателя правления WB Банка Георгия Горшкова, новое позиционирование строится на идее минимального взаимодействия пользователя с банковскими процессами. Банк ориентируется на сценарий, в котором не нужно тратить время на переводы между счетами, поиск отделений или сравнение условий — сервисы должны работать быстро и без лишних действий.

Одной из подобных клиентоориентированных функций стала первая программа лояльности для держателей дебетовых карт. Клиенты банка получают 5% кешбэка за покупки в супермаркетах, бонусы начисляются в виде «ягодок» и используются на Wildberries по курсу 1 балл = 1 рубль. Также карта даёт скидки на платформе, ежедневное начисление процентов на остаток и бесплатное обслуживание.

Ранее о ребрендинге объявила сама Wildberries

Новый визуальный стиль WB Банка развивается параллельно с обновлением офлайн-инфраструктуры Wildberries. Ранее компания представила новый брендбук для пунктов выдачи заказов. Цель обновлений — сделать пространство более удобным, современным и единообразным во всех регионах.

В документе обновили требования к оформлению входной зоны, навигации, мебели и общей визуальной концепции. Новые стандарты стали обязательными для ПВЗ, открывающихся с 1 февраля 2026 года. В дальнейшем компания планирует постепенно обновить все действующие пункты выдачи.

