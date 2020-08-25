WeWork на фоне COVID-19 откроет резидентам доступ к любой локации сети без доплат

Сеть коворкингов WeWork запустила программу All Access , которая позволит резидентам работать в любой локации компании без дополнительных доплат. Об этом Rusbase рассказал представитель WeWork.

Вне зависимости от базового пространства резидент WeWork будет иметь неограниченный доступ к любой из 843 локаций сети по всему миру, включая четыре офисных помещения в Москве. Программа будет действовать до 1 ноября.

Чтобы посетить удобную локацию, нужно забронировать рабочее место через приложение для резидентов как минимум за час до прихода.

В связи с COVID-19 во всех пространствах WeWork были добавлены буферные зоны и обозначены специальные меры рассадки в общих помещениях для обеспечения социальной дистанции. Также компания внедрила усиленные меры по уборке и дезинфекции зон общего пользования и предоставляет бесплатные дезинфицирующие средства.

WeWork в России представлен 4 локациями: WeWork «Белая площадь», WeWork Тимура Фрунзе 11, WeWork на Большой Якиманке 26, WeWork Ленинградский проспект 37.

Фото: WeWork