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WeWork на фоне COVID-19 откроет резидентам доступ к любой локации сети без доплат

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сеть коворкингов WeWork запустила программу All Access, которая позволит резидентам работать в любой локации компании без дополнительных доплат. Об этом Rusbase рассказал представитель WeWork.

WeWork на фоне COVID-19 откроет резидентам доступ к любой локации сети без доплат

Вне зависимости от базового пространства резидент WeWork будет иметь неограниченный доступ к любой из 843 локаций сети по всему миру, включая четыре офисных помещения в Москве. Программа будет действовать до 1 ноября.

Чтобы посетить удобную локацию, нужно забронировать рабочее место через приложение для резидентов как минимум за час до прихода.

В связи с COVID-19 во всех пространствах WeWork были добавлены буферные зоны и обозначены специальные меры рассадки в общих помещениях для обеспечения социальной дистанции. Также компания внедрила усиленные меры по уборке и дезинфекции зон общего пользования и предоставляет бесплатные дезинфицирующие средства. 

WeWork в России представлен 4 локациями: WeWork «Белая площадь», WeWork Тимура Фрунзе 11, WeWork на Большой Якиманке 26, WeWork Ленинградский проспект 37.

Фото: WeWork

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