В WhatsApp появилась кнопка «Магазин» для быстрого доступа к каталогам компаний

Мессенджер WhatsApp открыл пользователям доступ к каталогам компаний по всему миру. О запуске новой функции сообщает AdWeek.

В мессенджере, принадлежащем Facebook, добавилась кнопка «Магазин», напоминающая витрину. Она заменила кнопку голосового вызова в интерфейсе приложения.

Значок появился автоматически в чате пользователей с теми, у кого есть аккаунт в приложении WhatsApp Business с каталогом товаров или услуг. Кнопка указывает на то, что у компании есть виртуальная витрина, и одним нажатием открывает доступ к ней.

Фото: блог WhatsApp

Еще в октябре владельцы WhatsApp объявили, что втрое увеличат вложения в развитие бизнеса на своей платформе. Инвестиции затронут такие направления, как покупки, услуги хостинга Facebook и бизнес-продажи. Запуск кнопки «Магазин» — часть этих планов.

По данным Facebook, около 175 млн пользователей каждый день пересылают сообщения с ссылками на бизнес-аккаунты в мессенджер, ежемесячно просматриваются свыше 40 млн каталогов.

Также почти 68% опрошенных WhatsApp подтвердили, что больше готовы на покупки у компании, с которой можно связаться через мессенджер, чем у той, которая не предлагает такой вариант.

Недавно мессенджер WhatsApp запустил функцию исчезающих сообщений. Когда этот режим включен, новые сообщения, отправляемые в чат, будут исчезать из него через семь дней.

Фото на обложке: Pixabay