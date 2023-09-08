Продавцы на Wildberries создали петицию с требованием вернуть на площадку поисковую рекламу

Продавцы на Wildberries создали петицию в адрес гендиректора маркетплейса Татьяны Бакальчук с требованием вернуть на площадку поисковую рекламу. С 17 августа Wildberries начал постепенно переходить на автоматические рекламные кампании, что, по мнению продавцов, значительно влияет на их бизнес и заработок.

На портале Change.org появилась петиция от имени продавца на Wildberries Вячеслава Малых в адрес генерального директор маркетплейса Татьяны Бакальчук с требованием вернуть на площадку поисковую рекламу.

В описании петиции говорится, что с 17 августа Wildberries начал постепенно отказываться от ручных рекламных компаний и переходить на автоматические (АРК), а также отказываться от эффективной рекламы в разделе «Поиск».

«Зачем убирать самый эффективный инструмент продвижения на WB? Нам, селлерам, не объяснили, просто поставили перед фактом. Вероятно “Вайлдберриз”, как компания, так больше заработает на рекламе, а мы больше потратим», – написал в петиции ее автор.

По словам Малыха, потеря инструмента продвижения станет для многих продавцов «фатальным ударом», особенно для тех, кто использует для закупки товаров кредитные средства.

Также в петиции указано, что новый формат АРК «сырой и неэффективный». Продавцам придется тратить больше денег на продвижение, а вложения могут не окупиться, говорится в петиции.

На момент публикации материала под петицией стояло 2302 подписи.

RB.RU запросил комментарий у пресс-службы Wildberries, но там решили не комментировать данный инцидент.

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С 17 августа Wildberries начал снижать количество мест для рекламных кампаний в «Поиске», «Каталоге» и «Поиске+Каталоге» на одну позицию в день.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock