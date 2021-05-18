Владелец сетей «Пятерочка» и «Перекресток» X5 избавился от слова Retail в логотипе

X5 Retail Group — управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» — сменила логотип и визуальный стиль. Изменения приурочены к 15-летию группы, сообщает компания.
Новый логотип X5 лишился слова Retail. Это отражает выход бизнеса группы за пределы рынка ритейла и работу на более широком рынке еды, говорят представители группы.
Новый логотип с зеленым листком отражает фокус Х5 на устойчивом развитии, частью которого является забота о сообществе, здоровье и окружающей среде. Листок пришел на смену строгой оранжевой стрелке, он символизирует свежесть, здоровье, заботу об экологии.
Новый логотип
Старый логотип
«Х5 динамично развивается и меняется в соответствии с потребностями и ожиданиями наших покупателей. Сегодня компания отмечает свой день рождения и представляет новый логотип и фирменный стиль, которые отражают произошедшие за 15 лет изменения. В то же время неизменной осталась миссия X5: улучшать качество жизни людей, предлагая доступные и полезные продукты, вкусную еду, помогая в ежедневных заботах», — сообщила начальник управления по корпоративному бренду Х5 Галина Секиринская.
Изменения будут проходить поэтапно до конца 2021 года, они начнется с ребрендинга корпоративного бренда и далее затронут все бизнес-направления и продукты B2B.
Фото на обложке: пресс-служба X5
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