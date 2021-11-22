«Яндекс.Маркет» запустил приложение для обработки заказов с экспресс-доставкой

Продавцы смогут работать с «Яндекс.Маркетом» через отдельное мобильное приложение. Оно ориентировано на магазины, которые принимают на маркетплейсе заказы с экспресс-доставкой за 1–2 часа, сообщили RB.ru в пресс-службе «Маркета».
Приложение позволяет быстро обрабатывать заказы с доставкой за 1–2 часа и показывает подробную информацию о них: состав покупки, стоимость и время, к которому нужно упаковать товары для доставки.
«Яндекс.Маркет»
С помощью приложения также можно отсканировать маркировку товаров — например, лекарств или парфюмерии. Магазин может также посмотреть статистику по своим продажам, выручке и другим показателям. Также в приложении видны имена и автомобильные номера курьеров-партнеров «Яндекс.Доставки».
«Яндекс.Маркет»
Запуск нового приложения стал первым шагом «Маркета» в создании собственной мобильной платформы для партнеров, сообщили в компании. Приложение доступно для платформы iOS и в ближайшее время появится на Android.
Сервис также планирует добавить в приложение возможность принимать любые заказы, а не только с экспресс-доставкой, а также общаться со службой поддержки маркетплейса в чате.
Экспресс-доставка, по данным «Яндекс.Маркета», помогает продавцам зарабатывать в среднем на 20% больше — рост оборота обычно заметен через два месяца после ее подключения. Такая доставка доступна магазинам почти в 60 городах по всей России. С доставкой за 1–2 часа на сервисе торгуют почти 4 тыс. магазинов — и в общей сложности продают свыше 1 млн товаров.
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Фото на обложке: Unsplash
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