Яндекс Маркет снижает комиссию для продавцов beauty-товаров

Яндекс Маркет запускает эксперимент с пониженной комиссией и новым подходом к ценообразованию, пока — в категории «Товары для красоты». Компания ограничит собственные скидки, оставив продавцам полный контроль над финальной ценой на витрине. Партнёры смогут перераспределять освободившиеся средства — например, в маркетинг или снижение стоимости товаров.

Комиссии станут ниже, а ценообразование — прозрачнее

В рамках теста Маркет снижает комиссии сразу по нескольким моделям сотрудничества. Для продавцов, использующих склады маркетплейса и работающих по схеме «Экспресс», ставка составит 5%, а для FBS и DBS, работающих через свои склады, — 12%. Ранее максимальная комиссия в категории достигала 48%, что делало некоторые позиции попросту нерентабельными.

Площадка также ограничит собственные скидки сверх цены продавца — теперь финальную стоимость определяет сам партнёр. Покупатели при этом сохранят доступ к экосистемным промокодам и акциям Яндекса. Такой подход делает правила работы предсказуемее и снижает риск ценовой конкуренции между платформой и селлерами.

Продавцы получат дополнительные стимулы и льготы

Маркет также предлагает бонусы для тех, кто работает по схеме FBS. Если среднее время отгрузки со склада продавца будет 36 часов в неделю, комиссия снизится ещё на 4 п.п., а при 28 часах — на 7 п.п. Это должно ускорить обработку заказов и помочь улучшить покупательский опыт. В компании отмечают, что новая модель даст селлерам больше контроля над продажами и возможность самостоятельно определять, куда направить высвободившиеся средства — в цены, продвижение или расширение ассортимента.

Финансовый директор Яндекс Маркета Владислав Склянов также подчеркнул, что изменения появились в ответ на запросы продавцов. По его словам, новая модель строится на принципах прозрачности и простоты: площадка снижает комиссии и передаёт контроль за ценой самим селлерам. В дальнейшем эксперимент могут расширить и на другие категории товаров.

Контекст

Снижение комиссий и упрощение условий сотрудничества — общий курс крупнейших маркетплейсов. Ранее Ozon представил выгодную тарифную сетку для товаров стоимостью до 300 рублей, уменьшив логистические сборы почти вдвое. Подобная стратегия ориентирована на рост массового недорогого сегмента, где высокая оборачиваемость обеспечивает стабильный оборот.

Wildberries также сделал шаг в сторону поддержки малого бизнеса и снизил комиссии для 80% селлеров, работающих по схемам FBW*FBW — схема, при которой товар хранится на складе маркетплейса. и FBS*FBS — схема, при которой товар хранится на складе продавца.. Lamoda также обновила оферту, введя единую комиссию 37% для и предложив отдельные условия для дизайнерских брендов — на фоне ускоренного роста этого сегмента.