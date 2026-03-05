Yandex Cloud обновил логотип и визуальный стиль: ребрендинг отражает рост платформы — она объединяет 75 сервисов

Yandex Cloud представила обновлённый логотип и визуальную айдентику. Новый стиль уже используется на сайте платформы и в её рекламных материалах. Ребрендинг связан с расширением набора технологических решений, которые она предлагает клиентам.

Платформа Yandex Cloud уже объединяет 75 сервисов

Yandex Cloud была запущена в 2018 году как облачная платформа для разработки и запуска цифровых сервисов. С тех пор продуктовая линейка компании значительно расширилась.

«Редизайн отражает то, как за последние годы изменилась и выросла платформа Yandex Cloud. Когда она запускалась, её задачей было сделать облачные технологии более доступными и понятными для бизнеса», — сообщили Russian Business в пресс-службе компании.

Сегодня Yandex Cloud включает в себя более 75 сервисов и позволяет решать разнообразные задачи для клиентов. Это и построение инфраструктуры, и внедрение ИИ-решений, а также работа с данными и обеспечение кибербезопасности.

«В основу новой айдентики легла метафора инженерной системы. Она отражает то, как устроена сама платформа Yandex Cloud: отдельные сервисы выступают как “детали конструктора”, из которых инженеры и разработчики собирают цифровые продукты», — уточнили в Яндексе.

Эти элементы объединяются между собой, создавая сложные архитектуры и ИТ-ландшафты для бизнеса.

Платформа предлагает бизнесу три модели поставки решений

Обновлённый стиль отражает структуру работы платформы на нескольких уровнях.

Первый уровень — отдельные сервисы и инструменты, из которых разработчики собирают цифровые продукты. В рамках редизайна были обновлены иконки всех сервисов на сайте и в консоли.

Второй уровень — взаимосвязи между сервисами, формирующие более сложные системы. На этом уровне работают архитекторы, технические директора и инженеры SRE.

Третий уровень — общий ИТ-ландшафт, в котором отдельные решения объединяются в масштабные инфраструктуры и бизнес-процессы.

Представители Yandex Cloud отмечают, что новый логотип сохраняет визуальную связь с предыдущими версиями, но при этом отражает ключевые принципы платформы. По их словам, в графике можно увидеть несколько смысловых уровней:

взаимодействие клиентов и платформы;

появление новых решений на их пересечении;

три модели поставки сервисов, которые использует Yandex Cloud: облачную, on-premises (на локальных серверах) и гибридную.

Контекст

В прошлом году Yandex Cloud открыла для всех компаний доступ к сервису аренды выделенных серверов Yandex BareMetal, который ранее находился в стадии тестирования. Решение позволяет интегрировать арендованные серверы с облачной инфраструктурой провайдера и работать с разными типами инфраструктуры в едином вычислительном контуре, что упрощает тестирование и развитие цифровых продуктов.

Сервис поддерживает работу через API для интеграции с корпоративными приложениями, а также позволяет гибко настраивать права доступа сотрудников к серверам.