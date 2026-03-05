Yandex Cloud обновил логотип и визуальный стиль: ребрендинг отражает рост платформы — она объединяет 75 сервисов
Платформа предлагает своим клиентам три модели поставки сервисов
Yandex Cloud представила обновлённый логотип и визуальную айдентику. Новый стиль уже используется на сайте платформы и в её рекламных материалах. Ребрендинг связан с расширением набора технологических решений, которые она предлагает клиентам.
Платформа Yandex Cloud уже объединяет 75 сервисов
Yandex Cloud была запущена в 2018 году как облачная платформа для разработки и запуска цифровых сервисов. С тех пор продуктовая линейка компании значительно расширилась.
«Редизайн отражает то, как за последние годы изменилась и выросла платформа Yandex Cloud. Когда она запускалась, её задачей было сделать облачные технологии более доступными и понятными для бизнеса», — сообщили Russian Business в пресс-службе компании.
Сегодня Yandex Cloud включает в себя более 75 сервисов и позволяет решать разнообразные задачи для клиентов. Это и построение инфраструктуры, и внедрение ИИ-решений, а также работа с данными и обеспечение кибербезопасности.
«В основу новой айдентики легла метафора инженерной системы. Она отражает то, как устроена сама платформа Yandex Cloud: отдельные сервисы выступают как “детали конструктора”, из которых инженеры и разработчики собирают цифровые продукты», — уточнили в Яндексе.
Эти элементы объединяются между собой, создавая сложные архитектуры и ИТ-ландшафты для бизнеса.
Платформа предлагает бизнесу три модели поставки решений
Обновлённый стиль отражает структуру работы платформы на нескольких уровнях.
- Первый уровень — отдельные сервисы и инструменты, из которых разработчики собирают цифровые продукты. В рамках редизайна были обновлены иконки всех сервисов на сайте и в консоли.
- Второй уровень — взаимосвязи между сервисами, формирующие более сложные системы. На этом уровне работают архитекторы, технические директора и инженеры SRE.
- Третий уровень — общий ИТ-ландшафт, в котором отдельные решения объединяются в масштабные инфраструктуры и бизнес-процессы.
Представители Yandex Cloud отмечают, что новый логотип сохраняет визуальную связь с предыдущими версиями, но при этом отражает ключевые принципы платформы. По их словам, в графике можно увидеть несколько смысловых уровней:
- взаимодействие клиентов и платформы;
- появление новых решений на их пересечении;
- три модели поставки сервисов, которые использует Yandex Cloud: облачную, on-premises (на локальных серверах) и гибридную.
Контекст
В прошлом году Yandex Cloud открыла для всех компаний доступ к сервису аренды выделенных серверов Yandex BareMetal, который ранее находился в стадии тестирования. Решение позволяет интегрировать арендованные серверы с облачной инфраструктурой провайдера и работать с разными типами инфраструктуры в едином вычислительном контуре, что упрощает тестирование и развитие цифровых продуктов.
Сервис поддерживает работу через API для интеграции с корпоративными приложениями, а также позволяет гибко настраивать права доступа сотрудников к серверам.
- Яндекс Мессенджер в 2026 году: полный обзор и скрытые функции Разбираемся, как устроен мессенджер от Яндекса и кому он может подойти 05 марта 2026, 15:50
- Яндекс запустил платформу Monium для анализа ИТ-систем — она позволит бизнесу контролировать работу ИИ-агентов Инструмент уже тестируют крупные российские компании 04 марта 2026, 19:40
- Apple представила свой самый мощный MacBook Pro: процессоры M5 Pro и M5 Max стали производительнее в 4 раза Новые 14- и 16-дюймовые модели поступят в продажу 11 марта 03 марта 2026, 20:00
- Партнёрский материал Гайд по деловой связи от Телемоста Рассказываем, что надо сделать, чтобы звонки и коммуникация в чатах приводили к запланированным результатам.