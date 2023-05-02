Yandex Cloud выложила в открытый доступ файлы с настройками для облачных сервисов

Облачная платформа Yandex Cloud разработала собственные модули для опенсорс-инструмента управления инфраструктурой Terraform и выложила их в открытый доступ на GitHub, сообщил RB.RU представитель Yandex Cloud.
Это готовые наборы файлов с настройками для облачных сервисов — они делают проще работу DevOps-инженеров (готовая библиотека позволит им не тратить время на написание модулей и сфокусироваться на задачах по автоматизации инфраструктуры).
Также модули позволяют избежать дублирования кода.
Terraform — это инструмент для создания и управления инфраструктурой в облаке (например, в Amazon Web Services, Microsoft Azure или Google Cloud Platform). С помощью Terraform можно описать инфраструктуру в виде кода, а затем автоматически развернуть ее и управлять ею, не прибегая к ручному вводу.
Yandex Cloud поддерживает Terraform с 2018 года. Модули облачной платформы позволяют создать кластеры Kubernetes, PostgreSQL, MySQL и ALB, VPC и Security Group.
Фото на обложке: Unsplash
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